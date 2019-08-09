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 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 3 раза после рекорда

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 5 по 9 августа купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн, что в 3 раза меньше, чем неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $77 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $79,9 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

При этом валюту на минувшей неделе Нацбанк на межбанковском рынке не продавал.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $3,07 млрд, а продал – $248,23 млн.

Как сообщалось, на предыдущей неделе с 29 июля по 2 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $510,2 млн, что стало рекордным объемом с начала 2018 года.

В период с 22 по 26 июля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142200
 
 
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