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Все про:гривня (625) доллар (200) курс (524) НБУ (3927)

 Курс гривни вновь приблизился к уровню 25 грн/$

Национальный банк установил на понедельник, 12 августа, курс гривни на уровне 25,0908 грн/$, укрепив его на 22 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 24 копейки – до 28,10 грн за евро.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,19 грн/$ с 25,25 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,17 – 25,21 грн.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что не намерены препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни. При этом Нацбанк за неделю с 29 июля по 2 августа купил на межбанковском валютном рынке $510,2 млн, что стало рекордным объемом с начала 2018 года. 

На прошлой неделе доллар на межбанке впервые за три года опускался ниже отметки 25 грн/$.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142194
 
 
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