 Конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов вступит в силу для Украины с 1 декабря

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Вчера депозитарию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были официально переданы документы о ратификации Конвенции MLI в Украине. Это значит, что Конвенция вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года, а Украина станет 31-й страной, где Конвенция начнет применяться!", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, Конвенция MLI – важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Благодаря присоединению к этой Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинство двухсторонних договоров об избежании двойного налогообложения с другими государствами.

"Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию MLI 28 февраля.

Украина подписала документ 23 июля 2018 года в Лондоне.

Напомним, по данным ГФС, 74% всех экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам через офшоры.

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