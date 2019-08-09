 Украина выпала из десятки крупнейших торговых партнеров России

Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на данные за первое полугодие 2019 года, передает БизнесЦензор.

По подсчетам издания, торговый оборот РФ с Украиной с 2014 года рухнул почти в три раза, с $18,5 млрд до $6,9 млрд за первую половину этого года. В итоге место Украины среди крупнейших торговых партнеров РФ занял Казахстан с $8,9 млрд оборота.

При этом обороты внешней торговли у России упали со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Объем торговли с КНР пять лет назад составлял $43 млрд за полугодие, сейчас – $50,3 млрд (+17%).

По данным российской таможенной службы, в целом внешнеторговый оборот РФ за первое полугодие 2019 года составил $318 млрд, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года ($329 млрд).

При этом, по сравнению с первым полугодием 2014 года, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Как сообщалось, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году увеличилось до $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

При этом отрицательное сальдо внешней торговли со странами СНГ в прошлом году выросло более чем вдвое – до $3,17 млрд с $1,45 млрд в 2017 году, преимущественно за счет роста импорта на $1,75 млрд.

В то же время сальдо внешней торговли со странами ЕС осталось почти на уровне 2017 года, составив $3,25 млрд (рост +2,5%).

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