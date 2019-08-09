 Новый состав Верховной Рады начнет работу с экономических вопросов, – представитель Зеленского

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь – это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", – сказал Стефанчук.

Представитель президента напомнил, что есть законопроекты, которые президент Владимир Зеленский ранее внес в Верховную Раду 8-го созыва.

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Как сообщалось, первое заседание Верховной Рады IX созыва назначено на 29 августа.

7 августа Газеты "Голос Украины" и "Урядовий курьер" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что получившая большинство в парламенте партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

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