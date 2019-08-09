[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 28.1
 Корпоративные отношения
  170  0
Все про:ЕБРР (394) кредит (1199) строительство (1180)

 ЕБРР выделил кредит на закупку вагонов крупнейшему производителю щебня

Европейский банк реконструкции и развития предоставил производителю стройматериалов "Юнигран" (Киев) кредит в размере 8,7 млн евро на расширение транспортного парка и повышения энергоэффективности.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инвестиционная программа компании предусматривает закупку до 70 новых железнодорожных вагонов и специализированных грузовых автомобилей с системами GPS-слежения. Программа энергомодернизации обеспечит экономию энергии до 30% ежегодно, сокращение выбросов диоксида углерода на 8,1 тыс. тонн до 2020 года.

Кредитные средства также будут дополнены грантом по программе FINTECC в размере 17,4 тыс. евро для анализа энергетических показателей, определения возможностей с целью повышения энерго- и ресурсоэффективности группы компаний "Юнигран".

ООО "Юнигран" создано в 1996 году. Является одним из ведущих производителей гранитной крошки и щебня в Украине.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами компании указаны кипрская Westgrinite Holdings Limited (99%) и ООО "Юнигран-сервис" (1%). Конечным бенефициаром числится Игорь Наумец.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142179
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский НАБУ Нацполиция обстрел Россия Роттердам+ США
 
 
 
 
 
 вверх