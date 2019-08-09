 Госстат зафиксировал снижение цен второй месяц подряд

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с июлем 2018 года цены выросли на 9,1%.

В июле, по сравнению с предыдущим месяцем, также зафиксирована базовая дефляция на 0,1%, с начала года базовая инфляция замедлилась до 2,2%.

По данным Госсатата, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 13,6%) подешевели овощи. На 0,3-0,1% снизились цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, подсолнечное масло, сыры, масло.

В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% – сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,6%, алкогольные напитки – на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 4,5%, в частности, обувь – на 5,2%, одежда – на 3,9%.

"Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,5%, канализацию – на 0,4%", – отмечают в статистическом ведомстве.

Цены на транспорт, по подсчетам Госстата, в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в июне 2019 года снизились на 0,5% после роста на 0,7% в мае, а с начала года выросли на 3,6%.

По сравнению с июнем 2018 года цены выросли на 9%. Базовая инфляция в июне, по сравнению с маем, составила 0%, с начала года – 2,3%.

Согласно обнародованному в апреле прогнозу, Национальный банк продолжает ожидать, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5% на конец 2020 года.

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