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 "Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" подала иск, в котором оспаривает действующее постановление Кабинета министров о внесении изменений в расчет цены газа для нужд населения.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 3 апреля №293. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", – уточнили в суде.

Как сообщалось, указанным постановлением Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

По оценке самого "Нафтогаза", с апреля этого года цена на газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), в том числе благодаря постановлению №485, снизилась на 25,4%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142175
 
 
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"Как сообщалось, указанным постановлением Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

"
четырех предложенных значений." - это ЧТО?

Это четыре предложения каждое на ВЕСЬ необходимый объём или четвёртому Васе на опохмел не хватает или свой баллон с газом толкает по дешёвке?
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