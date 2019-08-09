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Все про:Австралия (57) виза (99) МИД (63)

 МИД назвал страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину

С января по июль 2019 года больше всего украинские электронные визы оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Гордимся в МИД Украины итогами оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года, которыми пользуются иностранцы из 52 государств. Этому удобному новейшему механизму лишь немногим более года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", - сообщил Заяц.

По информации, которую он обнародовал, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тыс. электронных виз иностранцам.

Наиболее активными пользователями современной веб-платформы МИД е-Виза стали граждане Китая (12 тыс. 125), Австралии (2 тыс. 368) и Саудовской Аравии (1 тыс. 787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 тыс. 839), деловых поездок (2 тыс. 355) и частных путешествий (618).

Самому младшему аппликанту на эвизу было 2 месяца, самому старшему - 96 лет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142173
 
 
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