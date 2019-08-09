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Все про:маршрутки (36) Ужгород (39) электронные билеты (59)

 Власти Ужгорода анонсировали внедрение электронного билета в маршрутках

Через несколько месяцев в Ужгороде введут электронный билет в маршрутках.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Mukachevo.net, передает БизнесЦензор.

По словам заместителя ужгородского городского головы Игоря Фартушка, через несколько месяцев эта система должна заработать.

После этого в маршрутках можно будет рассчитаться любой банковской картой или приложением смартфона, использовав QR-код. Купить билет можно будет не только в автобусе, но и в любом заведении, где есть терминалы. Таких в городе 1 280.

Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов. В городском совете говорят, такая система поможет подсчитать количество пассажиров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142170
 
 
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