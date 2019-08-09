 Госпродпотребслужба сообщила о запрете работы крупной киевской сети пиццерий

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передает БизнесЦензор.

"В ходе плановой проверки сети заведений общественного питания Il Molino были выявлены многочисленные нарушения, а именно: оборудование не поддерживается в чистоте и в рабочем состоянии, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, переработки и/или обращения, нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов", – сказано в сообщении.

Кроме того, по результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствие готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям, что может представлять угрозу для здоровья человека.

По итогам проверки главным государственным инспектором Киева были приняты решения о временном прекращении деятельности по производству и обороту пищевых продуктов.

Также предоставлены предписания об устранении нарушений требований законодательства и составлены протоколы за нарушение параметров безопасности, установленных законодательством о пищевых продуктах.

"Оператор сети ООО "Терраса" будет привлечено к ответственности за нарушение законодательства о пищевых продуктах", – отмечают в ведомстве.

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В свою очередь на странице сети Il Molino в Facebook опубликовано заявление, в котором выводы Госпродпотребслужбы названы необъективными и не соответствующими действительности.

В заявлении утверждается, что постановления о прекращении деятельности предприятия не выносилось, так как для этого нетоснований, а все рестораны сети работают по обычному графику.

"Да, у нас происходили плановые проверки Главным управлением Госпродпотребслужбы, но похоже, что эти проверки были направлены на то, чтобы не дать честному бизнесу работать, а не на выявление нарушений… Проверки не выявили существенных нарушений, а на те немногие нарушения, которые обнаружили, были предоставлены возражения в письменном виде", – заявляют в компании.

Сеть также утверждает, что инспекторы отказались брать арбитражные пробы продукции чтобы предоставить их независимой лаборатории. В это же время, как утверждают в компании, результаты анализов независимой лаборатории не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, представляющих угрозу для жизни или здоровья человека.

il Molino – сеть демократичных ресторанов итальянской кухни. По данным на сайте сети, первый ресторан семьи il Molino был основан группой компаний USG Holding в декабре 2010 года. На сегодняшний день сеть насчитывает 18 ресторанов и службу доставки.

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