 "Эпицентр" Герег открывает два новых ТЦ малого формата на Западной Украине

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, ритейлер продолжает развивать сеть торговых центров малых форматов площадью 4-6 тыс. кв. м в районных центрах и городах областного подчинения. С начала года сеть "Эпицентр" выросла с 49-ти до 54 торговых центра по Украине.

"Благодаря появлению торговых центров "Эпицентр" в Червонограде и Нововолынске созданы новые рабочие места (50 и 55 соответственно), а местные бюджеты получат свыше 1 млн грн дополнительных поступлений каждый", - уточняется в сообщении.

В новых ТЦ "Эпицентр" расположены мультибрендовые магазины спортивных товаров Intersport в новом формате, центр выдачи заказов интернет-магазина 27.ua, форматно-раскроечный участок, кафе, отделение банка и собственный автомобильный паркинг.

Кроме того, в ТЦ "Эпицентр" в Червонограде будет расположен центр предоставления административных услуг.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которых занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 14 июня 2019 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем числится Петр Михайлишин.

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