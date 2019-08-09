 На ремонт всех украинских дорог надо 10 лет и 1 триллион, – Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире Радио НВ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян.

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. километров в год.

Омелян отметил, что продолжать этот процесс возможно лишь при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

В июле 2019 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о том, что в Украине уже отремонтировали половину дорог от запланированных на этот год.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине с 2015 по 2018 год было отремонтировано 6 800 км дорог.

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