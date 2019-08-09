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 МЭА предупредило о самом низком росте спроса на нефть за последние 11 лет

Усиливающиеся признаки замедления темпов экономического роста и эскалации американо-китайской торговой войны привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса 2008 года

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Ситуация становится еще более неопределенной. В первой половине 2019 года рост мирового спроса на нефть был очень вялым", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть в мае упал на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем 2018 года. Это уже второе серьезное падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май спрос на нефть вырос на 520 тыс. баррелей в сутки, что стало самым низким ростом за этот период с 2008 года.

"Перспективы политического соглашения между Китаем и Соединенными Штатами по торговле ухудшились. Это может привести к снижению торговой активности и снижению роста спроса на нефть", - говорится в сообщении МЭА.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142149
 
 
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