 "Борисполь" вновь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, ведущий результат обеспечила динамика роста в +23,7% и +27,6% соответственно.

При этом первое полугодие Международный аэропорт "Борисполь" завершил на втором месте рейтинга (+20,1%), уступив лишь аэропорту Берлина.

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Как сообщалось, "Борисполь" уже занимал первое место в этом рейтинге среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров, в 2018 году.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Оно делится на отделения: ACI Europe, ACI Africa, ACI Asia, ACI Latin American/ Carribean, ACI North America, ACI Pacific.

Целями ACI является представление интересов аэропортов-членов организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.

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