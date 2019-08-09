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Все про:аэропорт (663) Борисполь (478) рейтинг (545)

 "Борисполь" вновь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы

Международный аэропорт "Борисполь" по итогам второго квартала и июня 2019 года возглавил рейтинг Международного совета аэропортов ACI Europe среди аэропортов на 10-25 млн пассажиров.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, ведущий результат обеспечила динамика роста в +23,7% и +27,6% соответственно.

При этом первое полугодие Международный аэропорт "Борисполь" завершил на втором месте рейтинга (+20,1%), уступив лишь аэропорту Берлина.

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Как сообщалось, "Борисполь" уже занимал первое место в этом рейтинге среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров, в 2018 году.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Оно делится на отделения: ACI Europe, ACI Africa, ACI Asia, ACI Latin American/ Carribean, ACI North America, ACI Pacific.

Целями ACI является представление интересов аэропортов-членов организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142144
 
 
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