 План ремонта местных дорог в прошлом году выполнен только на 60%, – Счетная палата

Об этом сообщил сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Всего в 2018 году на местные дороги было потрачено субвенцию почти 11 млрд грн – 94% из запланированного. Вместе с тем, дороги отремонтированы лишь на 60% от плана, мосты – на 45%, улицы и дороги в населенных пунктах – на 30%. Только один пример – в Тернопольской области "порезали" некоторые дороги для ремонта на участки от 20 до 60 метров. Что это дало? Каждый участок можно было отдать "своим" подрядчикам без тендера, то есть без конкуренции за заказы", – сообщил Пацкан.

В 2018 году на ремонт дорог в Украине было потрачено 35 млрд грн. При этом на дороги государственного значения было направлено 23,8 млрд грн, а на дороги местного значения - около 11 млрд грн.

По состоянию на конец июля 2019 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о завершении 50% работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог государственного значения.

Как сообщалось, в Украине был запущен сайт для мониторинга данных о ремонтах дорог. Приведенные на портале данные должны продемонстрировать распределение рынка дорожных работ в различных областях, значение дорог и виды работ по сумме заключенных договоров.

Информация о подрядчиках включает распределение сумм договоров между ними, кто входит в ТОП исполнителей в различных областях и имеют ли подрядчики соответствующий опыт работ.

Также можно получить информацию о стоимости одного километра дорожных работ для различных категорий дорог и видов работ.

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