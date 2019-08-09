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 Поступления от единого взноса с начала года выросли на 8 миллиардов, – Пенсионный фонд

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус отметил положительную динамику поступлений единого социального взноса в фонд.

Об этом Капинус сказал журналистам 9 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы видим довольно позитивную тенденцию по поступлениям ЕСВ, если брать по показателям, которые были по первому полугодию, мы около 8 млрд грн имели дополнительного ресурса. Поэтому я на сегодня убежден, что финансовая ситуация у нас стабильная и нет, скажем так, каких-то негативных факторов", – сказал Капинус, отвечая на вопрос, есть ли сейчас дефицит Пенсионного фонда.

Также Капинус отметил, что на сегодня бюджет Пенсионного фонда сбалансирован.

Как сообщалось, по данным отчетности, собственные доходы Пенсионного фонда в январе-июне, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 20,6 млрд грн, или на 21,6%, составив 116,1 млрд грн. Плановые показатели собственных доходов перевыполнены на 7,2% или на 7,8 млрд грн. Поступления из госбюджета в доходах Пенсионного фонда составили 101,2 млрд грн или 46,6%.

Общий объем доходной части бюджета Пенсионного фонда на 2019 год установлен в сумме 398,18 млрд грн, расходной части – 397,73 млрд грн. В том числе ассигнования из госбюджета составят 167,01 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142139
 
 
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