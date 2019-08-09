 Украина за месяц импортировала рекордный объем дизтоплива

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

В том числе поставки из России составили 315,4 тыс. тонн, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений.

Из этого объема "Лукойл" отгрузил в Украину 25,3 тыс. тонн в адрес компании "Укрэнерджи". Остальные 290,1 тыс. тонн составило топливо "Роснефти", поставляемое по системе нефтепродуктопроводов "Самара–Западное направление".

Через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) по смешанной логистической схеме в Украину поступило 61,5 тыс. тонн дизтоплива. Крупнейшими импортерами по этому направлению стали "Параллель", "Газтрим" и "Глуско".

Остальные 228,6 тыс. тонн были поставлены на украинский рынок через терминалы "ПрикарпатЗападтранса". Крупнейшими импортерами дизтоплива через украинский участок нефтепродуктопровода стали Wexler, ОККО и WOG.

Белорусские производители нарастили поставки дизтоплива в Украину на 10,3% (на 22,2 тыс. тонн) – до 237,3 тыс. тонн, по сравнению с июлем 2018 года. В частности, Мозырский НПЗ отгрузил 221,9 тыс. тонн, Новополоцкий — 15,4 тыс. тонн.

В тройку крупнейших импортеров белорусского дизтоплива в июле вошли "БНК-Украина", WOG и "БРСМ-Нафта".

Поставки от Мажейкяйского НПЗ группы Orlen в Литве в июле выросли на 8,6% (на 3 тыс. тонн) – до 37,8 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами литовского топлива в июле были WOG, SOCAR и "Альянс Ойл Украина".

Импорт через морские порты в июле составил 71,8 тыс. тонн, что на 31% (на 17 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Лидерами по объему морского импорта стали "Евростандарт", "Параллель" и "Альянс Энерго Трейд".

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В целом, крупнейшим импортером дизтоплива в Украину в июле осталась группа Wexler. В июле группа импортировала 83,6 тыс. тонн, что на 127% (на 46,8 тыс. тонн) больше, чем в предыдущим месяце.

В тройку крупнейших импортеров ожидаемо вошли "БНК-Украина" и ОККО.

Как отмечает издание, увеличению июльского объема импорта дизтоплива могла способствовать информация о введении правительством специальной пошлины на трубопроводные поставки – основной канал импорта. Официально об этом было объявлено 22 июля.

Именно на третью декаду пришелся крупнейший объем импорта – 263 тыс. тонн. Основной прирост поставок был зафиксирован по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" – до 9,2 тыс. тонн в сутки с 6,1 и 6,6 тыс. т/сутки в первой и второй декаде соответственно.

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