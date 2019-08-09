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 Урожай ранних зерновых осталось собрать с 5% площадей, – Минагрополитики

По состоянию на 9 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,5 млн га, или 95% к прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 38,6 ц/га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

 В частности, собрано:

  • пшеницы – 27,1 млн тонн с площади 6,5 млн га, или 96% прогноза при урожайности 41,4 ц/га;
  • ячменя – 8,5 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 96% прогноза при урожайности 34,1 ц/га;
  • гороха – 587 тыс. тонн с площади 257 тыс. га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,8 ц/га;
  • ржи – 283 тыс. тонн с площади 103 тыс. га, или 88% к прогнозу, при урожайности 27,6 ц/га;
  • овса – 303 тыс. тонн с площади 121 тыс. га, или 66% к прогнозу, при урожайности 25,0 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 99% к прогнозу, при урожайности 24,6 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142134
 
 
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