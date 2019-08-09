 Нацкомиссия раскритиковала требование водоканалов повысить тарифы на воду

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно подсчетам регулятора, рост тарифов за счет действия совокупных факторов повышения тарифа на передачу и уменьшения тарифов на распределение электроэнергии приводит к повышению цены на электроэнергию для конечного потребителя в пределах 15% по первому классу напряжения и в пределах 8% по второму класс напряжения. При этом предприятия водопроводно-канализационного хозяйства преимущественно потребляют электроэнергию по второму классу напряжения.

"По утверждению Ассоциации водоканалов, с 1 июля коммунальные предприятия фактически получили подорожание электроэнергии на 22-25%, что не соответствует действительности", – подчеркивается в сообщении.

При этом предварительный анализ НКРЭКУ показывает, что рост стоимости электроэнергии на 8% приводит к росту в среднем тарифов на централизованное водоснабжение на 2,54%, а на централизованное водоотведение – на 2,48%. При этом процедура изменения тарифов может проводиться, если расходы водоканалов по объективным причинам увеличатся на 5% от установленного уровня.

В свою очередь Ассоциация водоканалов утверждает, что введение в действие с 1июляя розничного рынка электрической энергии дало как минимум 10% прироста тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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При этом в НКРЭКУ отказываются учитывать аргумент, что для ряда субъектов хозяйствования (в частности КП "Компания" Вода Донбасса "), которые получают электрическую энергию от поставщика "последней надежды", прирост тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод составлял 25%.

"Следует отметить принципиальную позицию НКРЭКУ относительно неучета в тарифах на водоснабжение электроэнергии, закупленной у поставщика "последней надежды" – потребители воды не должны платить в тарифах за электроэнергию выше рыночного уровня", – подчеркивается в сообщении.

"Приведенная информация свидетельствует, что Ассоциация водоканалов пытается дискредитировать внедрение рынка электрической энергии, манипулируя показателями роста тарифов на электрическую энергию, как основным фактором, который вызывает необходимость повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Именно за счет введения новой модели рынка электроэнергии не происходит чрезмерный рост стоимости водоснабжения и стоков. Как отмечалось выше, предварительные расчеты показывают потенциальный рост в среднем на 2,5%", – заявляют в НКРЭКУ.

Как сообщалось, ранее ассоциации "Укрводоканалэкология" заявила, что ряд водоканалов с 20 августа может перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

В связи с этим "Укрводоканалэкология" призвала НКРЭКУ увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжение на 20% либо разрешить водоканалам и теплоснабжающим предприятиям покупать электроэнергию по цене 1,68 грн за кВт-ч.

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