[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 28.1
 Социальная политика
  134  0
Все про:мусор (69) Минрегионразвития (421)

 Минрегион предложил увеличить количество урн в общественных местах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает пересмотреть нормы обеспеченности общественных мест надлежащим количеством современных урн и контейнеров для мусора.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Вопрос сбора мусора в городах сегодня очень актуален, особенно в местах массового скопления людей: в парках, на площадях, пляжах и так далее. Сейчас мы существенно пересматриваем ГСН по благоустройству, в частности, по обеспеченности надлежащим количеством современных контейнеров и урн на улицах. Каковы наши предложения? Чтобы контейнеры и урны были в достаточном количестве. Чтобы люди не бродили по улицам в поисках хоть какой-то урны, которая окажется переполнена, потому что других поблизости нет. Чтобы контейнеры не пугали своим запахом и видом прохожих, а контейнерные площадки предусматривали возможность раздельного сбора и сортировки. И чтобы они выглядели красиво и современно, гармонировали с общим обликом городов, ландшафтом парков и другой местностью", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, в этом вопросе очень важно изучить и проанализировать существующий европейский опыт.

"Нам не надо далеко ходить, есть идеальные примеры такого внедрения в Европе. Просто бери и делай", – добавил замминистра.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142129
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев НАБУ Нацполиция Разумков Дмитрий Россия США
 
 
 
 
 
 вверх