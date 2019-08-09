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Все про:Беларусь (511) компенсации (80) нефть (2389) нефтепровод (128)

 Беларусь завершила очистку трубопроводов от грязной российской нефти

Система магистральных нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" в Беларуси полностью очищена от загрязненной российской нефти.

Об этом директор белорусского оператора ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов сообщил запрещенному в Украине информагентству "РИА Новости", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Линейная часть магистральных нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" полностью очищена от нефти с повышенным содержанием хлорорганики", — сказал глава белорусской компании.

Дроботов уточнил, что очистка белорусского участка нефтепровода Сургут - Полоцк была досрочно завершена в ночь на 8 августа. Загрязненное сырье вытеснено на территорию России.

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Как сообщалось, в конце июля АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

В настоящее время Минск и Москва продолжают консультации о возможном объеме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.

Напомним, в конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозировал, что в течение ближайших 12 месяцев система нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы"из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142127
 
 
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