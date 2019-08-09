 Терентьев попросил Зеленского уволить всех членов АМКУ, кроме себя

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Терентьев указал в списке фамилии всех 8 госуполномоченных комитета и попросил "принять решение об освобождении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента Украины".

После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении 4 членов комитета - Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

Терентьев указал свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные (...) освобождаются с должностей президентом Украины".

Напомним, эта норма закона была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент освободит государственного уполномоченного АМКУ.

Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию, действовавшей до Януковича: государственные уполномоченные назначаются и освобождаются президентом Украины по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ.