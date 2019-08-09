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 Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжили снижаться

Средняя цена автогаза на АЗС за последние сутки опустилась на 9 копеек за литр – до 11,57 грн/л, а некоторые операторы снизили цены сразу на 20-40 коп./л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть группы "Приват", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 14-16 копеек за литр – до 11,07–11,19 грн/л.

На 40 копеек снизила цены KLO, на 16 копеек за литр – сеть "БРСМ-Нафта".

Напомним, оптовые цены автогаза с начала июля опустились на 22% – до 17 820 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142119
 
 
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