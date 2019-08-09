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 Тепловые электростанции сократили потребление угля в первом полугодии

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июне 2019 года снизили потребление угля на 1,2% (на 158,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 12,89 млн тонн. Однако в июне этот показатель резко вырос.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в июне 2019 года потребление угля ТЭС и ТЭЦ увеличилось на 18,5% (на 339,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,18 млн тонн.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Использование газового угля возросло на 11,1% (на 2,07 млн тонн) – до 20,81 млн тонн, тогда как антрацита снизилось на 11% (на 665,6 тыс. тонн) – до 5,41 млн тонн.

Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016-м, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142114
 
 
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