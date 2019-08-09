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 Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

В составе Национального инвестиционного совета утверждены: Алексей Гончарук - заместитель руководителя Офиса президента Украины, Вадим Пристайко - заместитель руководителя Офиса президента.

Из состава Национального инвестиционного совета выведен Джеймс Коулз.

Зеленский ввел в состав Национального инвестиционного совета Дэвида Ливингстона - главного исполнительного директора корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию).

В совет по согласию введен председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc (Япония) Хироши Микитани и старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric Джейми Миллер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142100
 
 
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