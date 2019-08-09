 Huawei представила собственную операционную систему на фоне санкций США

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Новая операционная система полностью отличается от Android и iOS и может прийти им на замену.

Как пояснил в ходе конференции генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю, HarnonyOS базируется на микроядре, которое обеспечивает бесперебойную работу во всех сценариях на всех типах устройств, включая смартфоны, компьютеры и другие гаджеты.

"Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах",— рассказал Ричард Ю.

Huawei занималась разработкой собственной операционной системы более 8 лет, но приняла решение ускорить процесс ее вывода на рынок после того, как в начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности страны.

Позднее Министерство торговли США внесло Huawei в соответствующий черный список, и в этой связи от сотрудничества с Huawei отказалась американская Google, разрабатывающая мобильную операционную систему Android, которая используется в смартфонах Huawei и ее дочернего бренда Honor.

Позднее Министрество торговли США разрешило американским корпорациям вести бизнес с Huawei до 19 августа. Отсрочка распространилась и на использование Android.