 Пенсионный фонд запустил интернет-сервис для обращения о назначении пенсии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью), а после принятия решения о назначения пенсии - получение электронного сообщения или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Время ожидания рассмотрения заявления - 10 дней, сервис является бесплатным.

"Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи", - отметил в ходе презентации системы директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Сервис является одной из составляющих системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует ПФУ, и которая включает меры по переведению в электронную форму предоставления услуг, а также организацию обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг.

Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.

"В ближайшее время мы презентуем следующий этап - мобильное приложение... через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", - заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.