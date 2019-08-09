 Украина с начала года увеличила экспорт свинины и мяса птицы

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Госфискальной службы, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился на 11% в натуральном выражении и на 14% в денежном - до 13,6 тыс. тонн и 25,7 млн долл. соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за семь месяцев этого года вырос на 31% в натуральном выражении - до 243,7 тыс. тонн, и на 23% в денежном выражении - до 356,6 млн долл.

Импорт этих продуктов за январь-июль составил 71,2 тыс. тонн, что на 3% ниже показателя семи месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 2% и составил более 28,6 млн долл.

Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.