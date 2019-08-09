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 Украина с начала года увеличила экспорт свинины и курятины

Украинские предприятия в январе-июле 2019 года поставили на внешние рынки 1,19 тыс. тонн свинины, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины остался на том же уровне и составил $2,65 млн.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Госфискальной службы, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился на 11% в натуральном выражении и на 14% в денежном - до 13,6 тыс. тонн и $25,7 млн  соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за семь месяцев этого года вырос на 31% в натуральном выражении - до 243,7 тыс. тонн, и на 23% в денежном выражении - до $356,6 млн.

Импорт этих продуктов за январь-июль составил 71,2 тыс. тонн, что на 3% ниже показателя семи месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 2% и составил $28,6 млн.

Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142083
 
 
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