[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 28.1
 Макроэкономика
  1687  0
Все про:трудовая миграция (170) Чехия (72) заробитчане (96)

 Чехия поменяла правила выдачи рабочих карт украинцам

МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт, пишет Radio Praha.

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

Изменения касаются прежде всего возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это можно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

"В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики", - говорится в сообщении.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142080
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция Новости компаний Россия США Турция
 
 
 
 
 
 вверх