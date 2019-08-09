 "Укргаздобыча" купила у шотландской "прокладки" метанол на 71 миллион

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

К августу 2020 году на условиях DAP поставят 8500 т технического метанола марки "А" по предварительной цене 301 евро за тонну. Конечная цена будет рассчитываться по формуле.

В апреле "Укргаздобыча" заказывала такой метанол у компании Socar Logistics DMCC (ОАЭ) по предварительной цене 309 евро за тонну. Однако она не включала доставку по Украине, потому что предусматривалась поставка на условиях FCA Черноморский топливный терминал.

В июле 2018 "Укргаздобыча" заказала такой метанол на нынешних условиях поставки у фирм Petrochemical Systems L.P и AGTG SA (Швейцария) по предварительным ценам в соответствии 395 евро и 420 евро за тонну. Тогда дифференциалы были выше - 1,13 и 1,12.

По данным сайта ImportGenius, в апреле 2019 ООО "Карпатсмолы" ввозила из России технический метанол марки А по 7602 грн/т, или 253 евро по курсу НБУ на дату прибытия.

Шотландская Petrochemical Systems L.P с уставным капиталом 1 тыс фунтов стерлингов создана в ноябре 2016 года. Тогда ее участниками были Comet Admin Ltd и Westcity Admin Ltd.

Подписи от всех этих компаний при регистрации Petrochemical поставила жительница оффшорного Белиза - Tiffany Nicole Brown, на которую также записано ряд других британских компаний. Эта же номинальная владелица является одной из бенефициаров ООО "Компания по управлению активами "Изи Лайф". На эту фирму с 2011 года записано 80% акций ПАО "Черкасский автобус", которое ранее принадлежало Петру Порошенко.

Порошенко владел "Черкасским автобусом" через корпорацию "Богдан". В 2009 году он отдал автомобильное направление бизнеса своем давнему другу и партнеру Олегу Свинарчук, который в 2011 году и переоформил автобусный завод на "Изи Лайф" и официально вывел его из состава корпорации "Богдан".

После избрания Порошенко президентом Украины в 2014 году, Свинарчук сменил фамилию на Гладковский (по матери) и возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а впоследствии уже в статусе первого заместителя Секретаря СНБО начал контролировать весь оборонно-промышленный комплекс.

В свою очередь "Богдан" договорился с белорусами о совместном производстве грузовиков МАЗ для украинской армии на другом заводе в Черкассах. А на "Черкасском автобусе", который частично принадлежит госпожа Браун из Белиза, собирают автобусы "Атаман" на агрегатной базе Isuzu.