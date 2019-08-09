 Ривненская АЭС отключила на ремонт четвертый энергоблок

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

Ремонт рассчитан на 84 календарных суток и продлится ориентировочно до 31 октября.

По состоянию на 9 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС длятся 150-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 68-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ривненской АЭС – 77-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 86-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 258-е сутки среднего планового ремонта.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш.

На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.