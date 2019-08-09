 НАБУ сообщило о подозрении экс-директору карьера "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Следствие считает, что чиновник причастен к растрате государственного имущества в особо крупных размерах", - сообщает НАБУ. По данным следствия, убытки от действий подозреваемого составляют 1,2 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В конце 2013 года - начале 2014 года подозреваемый в сговоре с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило 19 тыс. 765 тонн щебня, которые железной дорогой экспортировали в РФ. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено. Такими действиями интересам госпредприятия нанесен 1,2 млн грн убытков.