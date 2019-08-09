 Facebook предложила СМИ $3 миллиона за публикацию их новостей в новом разделе соцсети

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Такое предложение получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg, а также Dow Jones — издатель The Wall Street Journal.

Facebook даст СМИ возможность самостоятельно выбрать, как размещать материалы — непосредственно в соцсети или только заголовки с ссылками на сайт издания. Согласился ли кто-то из выше перечисленных СМИ на это предложение, пока неизвестно.

Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью, добавляют собеседники газеты. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе в разговоре с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером. Тогда он сказал, что стремится распространять качественные новости и создать экосистему для их поддержки.