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 Facebook предложил СМИ $3 миллиона за публикацию их новостей в новом разделе соцсети

Социальная сеть Facebook предложила нескольким американским СМИ $3 млн в год за лицензию на размещение их контента в новом разделе социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Такое предложение получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg, а также Dow Jones — издатель The Wall Street Journal.

Facebook даст СМИ возможность самостоятельно выбрать, как размещать материалы — непосредственно в соцсети или только заголовки с ссылками на сайт издания. Согласился ли кто-то из выше перечисленных СМИ на это предложение, пока неизвестно.

Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью, добавляют собеседники газеты. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе в разговоре с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером. Тогда он сказал, что стремится распространять качественные новости и создать экосистему для их поддержки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142065
 
 
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