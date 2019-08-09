 Курс юаня продолжает падать на фоне торговой войны США и Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В четверг Народный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар — на уровне 7,0039. В пятницу китайский ЦБ опустил курс национальной валюты еще на 97 пунктов – до 7,0136.

Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.