 Apple будет блокировать домашнюю замену батареи iPhone

Об этом сообщает iFixit, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Если заменить батарею самостоятельно или в неофициальном сервисе, то в разделе настроек "Состояние аккумулятора" появится новый пункт "Сервис" с сообщением: "Важное сообщение об аккумуляторе: невозможно проверить, что данный iPhone оснащен подлинным аккумулятором Apple. Информация о состоянии недоступна для данной батареи".

Сообщение уже можно наблюдать в последних версиях iOS 12 и iOS 13 Beta.

Таким образом, iPhone не будет показывает оставшуюся емкость неоригинальной батареи и, соответственно, нельзя будет отрегулировать режим производительности после существенной потери емкости.

Чтобы вернуть эту функциональность, необходимо будет обратиться в авторизованный сервисный центр и установить оригинальный аккумулятор.

iFixit добавили, что оригинальные батареи Apple имеют встроенный чип производства Texas Instruments. Он позволяет смартфону определять подлинность при подключении к плате.

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