[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Энергетика, Коммунальные услуги
  144  1
Все про:Газ (3643) Нафтогаз (1793) Тарифы на газ (403)

 "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения еще на 5%

Цена на газ для нужд населения на август определена на уровне 4 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 5,1% меньше цены, установленной на июль.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Всего с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%", – уточнили в компании.

Как сообщалось, в июле НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с июньской ценой – до 4,905 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Напомним, выполняя постановление правительства, в июне НАК "Нафтогаз Украины"снизил цену газа для населения и других потребителей по ПСО на 7,3% или на 436,11 грн, по сравнению с маем, – до 5553,89 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена для населения в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142008
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все буде зрозуміло тільки тоді, коли почнеться опалювальний сезон, ось тоді і побачимо які будуть реальні знижки.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Кыргызстан НБУ Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх