 "Новая почта" нарастила количество отправлений в Грузии и Молдове

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

В "Новой почте" отмечают, что драйверами роста стали доставка в любую точку страны, ускорение доставки, привлечение новых крупных бизнес-клиентов. Это позволило существенно улучшить клиентский опыт и повысить уровень удовлетворенности услугами компаний.

"Быстрая и надежная доставка в Молдове помогает развиваться местным интернет-магазинам - клиенты стали чаще заказывать онлайн. Количество доставок Nova Poshta Moldova за полгода выросло в два раза", - рассказала директор "Новая почта Международные Операции" Алена Степина.

Как и в Украине, одним из ключевых сегментов для "Новой почты" в Молдове является e-commerce. Это развивающийся рынок, где есть свободные ниши. Поэтому задача Nova Poshta Moldova - создание эффективной логистической инфраструктуры, которая будет способствовать развитию онлайн-торговли, говорят в компании.

Такая же задача у Nova Poshta Georgia. Особенность Грузии - сложный ландшафт и география.

"Доставить посылки и грузы в отдаленные горные деревни отважится не каждая компания. Но Nova Poshta Georgia удалось обеспечить доставку каждому клиенту по всей стране", - сказала Степина.

Это стало важным конкурентным преимуществом и позволило компании войти в тройку лидеров рынка и улучшить качество работы с бизнес-клиентами. Количество отправлений внутри Грузии за шесть месяцев 2019 года увеличилось почти на 32%.

Компании в обеих странах продолжат расширять перечень услуг как для доставок внутри страны, так и для международных отправлений и займутся внедрением диджитал-инструментов, которые уже хорошо показали себя в Украине.

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