[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Корпоративные отношения
  18  0
Все про:Грузия (137) Молдова (146) Новая почта (53)

 "Новая почта" нарастила количество отправлений в Грузии и Молдове

В первом полугодии 2019 года Nova Poshta Georgia и Nova Poshta Moldova показали существенный рост количества отправлений. Клиентов стало больше на 50%.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

В "Новой почте" отмечают, что драйверами роста стали доставка в любую точку страны, ускорение доставки, привлечение новых крупных бизнес-клиентов. Это позволило существенно улучшить клиентский опыт и повысить уровень удовлетворенности услугами компаний.

"Быстрая и надежная доставка в Молдове помогает развиваться местным интернет-магазинам - клиенты стали чаще заказывать онлайн. Количество доставок Nova Poshta Moldova за полгода выросло в два раза", - рассказала директор "Новая почта Международные Операции" Алена Степина.

Как и в Украине, одним из ключевых сегментов для "Новой почты" в Молдове является e-commerce. Это развивающийся рынок, где есть свободные ниши. Поэтому задача Nova Poshta Moldova - создание эффективной логистической инфраструктуры, которая будет способствовать развитию онлайн-торговли, говорят в компании.

Такая же задача у Nova Poshta Georgia. Особенность Грузии - сложный ландшафт и география.

"Доставить посылки и грузы в отдаленные горные деревни отважится не каждая компания. Но Nova Poshta Georgia удалось обеспечить доставку каждому клиенту по всей стране", - сказала  Степина.

Это стало важным конкурентным преимуществом и позволило компании войти в тройку лидеров рынка и улучшить качество работы с бизнес-клиентами. Количество отправлений внутри Грузии за шесть месяцев 2019 года увеличилось почти на 32%.

Компании в обеих странах продолжат расширять перечень услуг как для доставок внутри страны, так и для международных отправлений и займутся внедрением диджитал-инструментов, которые уже хорошо показали себя в Украине.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141999
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Кыргызстан НБУ Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх