[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 28.07
 Корпоративные отношения
  214  0
Все про:контракт (86) Netflix (17)

 Создатели "Игры престолов" подписали контракт с Netflix на $200 миллионов

Создатели сериала "Игра престолов" сценаристы Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на разработку для нее новых телевизионных и кинопроектов.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам осведомленных источников, стоимость сделки составляет $200 млн. По ее условиям, Бениофф и Уайсс расстанутся с кабельным телеканалом HBO, для которого они создавали "Игру престолов".

Как отметил в своем заявлении по поводу подписания контракта со сценаристами контент-директор Netflix Тед Сарандос, Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс - "творческая сила, их работой восхищаются зрители по всему миру, и нам не терпится увидеть, что их творческое воображение подарит нашим подписчикам".

Сами сценаристы поблагодарили HBO, с которым сотрудничали более 10 лет, и заявили, что для них большая честь быть приглашенными работать с Netflix. До этого сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon Studios об аналогичном сотрудничестве, но сделали выбор в пользу Netflix, когда тот предложил им свои условия.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141993
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Крым Кыргызстан Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх