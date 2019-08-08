 Истек срок давности: Суд закрыл "дело Кононенко" о давлении на Абромавичуса

Копию решения суда предоставил сам Пасишник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Судебный репортер.

"2 февраля 2019 года истек трехлетний срок давности и дело должно было быть закрыто. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты", – комментировал Пасишник.

Представитель потерпевшего и прокурор САП Ольга Яровая против ходатайства не возражали.

Как сообщалось, ранее Соломенский районный суд Киева неоднократно откладывал проведение подготовительного заседания в рамках уголовного дела по обвинению Пасишника в давлении на тогдашнего министра экономического развития Айвараса Абромавичуса, в котором фигурировала фамилия замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.

Ранее в СМИ была обнародована переписка, в которой Пасишник убеждал Абромавичуса назначить его заместителем министра якобы с согласия окружения президента, в частности, нардепа от БПП Игоря Кононенко.

Кононенко имел статус свидетеля по этому делу, но так и не был допрошен, потому что не являлся на вызовы в суд.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявлял, что Соломенский районный суд Киева не хочет рассматривать "дело Кононенко".

Напомним, НАБУ с февраля 2016 ведет уголовное производство по фактам, озвученным тогдашним главой Минэкономразвития Айварасом Абромавичусом (относительно возможного вмешательства в работу министерства со стороны Игоря Кононенко и других лиц).

22 апреля 2016 года САП направила в Соломенский суд Киева обвинительный акт в рамках этого дела относительно Пасишника.

На сегодня Пасишник занимает должность первого заместителя гендиректора АО "Укртранснафта", в начале 2016 года он занимал пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

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