 Загрузка киевских гостиниц за полгода сократилась до 48%, – JLL

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая половина этого года ознаменовалась для гостиничного рынка украинской столицы падением средних операционных показателей как в долларах, так и в гривнях. На фоне очень успешного первого полугодия 2018 года, когда в Киеве проходил финал Лиги чемпионов и значительно выросли как загрузка, так и средний тариф, результаты в этом году пока оставляют желать лучшего. В частности, впервые с 2014 года наблюдалось падение загрузки в период января-июня", – цитируется в отчете компании руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

По данным JLL, средний тариф на пребывание в гостиницах верхнего сегмента в январе-июне 2019 года снизился на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до $153, в среднем сегменте показатель снизился на 11% – до $69 за номер. При этом загрузка дорогих отелей снизилась до 43%, а гостиницы среднего сегмента увеличили уровень загрузки на 1,5 п.п. – до 53%.

Эксперты JLL поясняют снижение показателей военным положением, введенным в конце 2018 года, проведением президентских выборов в стране, а также значительным увеличением показателей прошлого года в связи с проведением в Киеве финала Лиги чемпионов.

"В сравнении с более "стандартным" 2017 годом рыночные показатели все-таки выросли", – отмечается в сообщении.

По прогнозам JLL, во втором полугодии стоит ожидать выравнивания показателей в связи с завершением процесса передачи власти, а также определением курса нового правительства.

"По ожиданиям управляющих основных сетевых гостиниц, результаты летнего сезона этого года превысят прошлогодние; осень на основании предбронирований также ожидается активная, что к концу года должно привести к выравниванию показателей в целом", – отметила Веллер.

Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости.

Выручка компании в 2018 году составила $16,3 млрд. Портфель в сфере управления недвижимостью составляет 423 млн кв. м.

Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 92 тыс. сотрудников.

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