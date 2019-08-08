 Выплаты Фонда соцстрахования за полгода выросли на 20%

Об этом говорится в сообщении ФССУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сумма выплат за январь-июнь 2019 года на 19,7% превысила общую сумму за аналогичный период 2018 года.

В ФССУ отметили, что 69,8% средств выплатили по больничным, 29,9% - пособие по беременности и родам и 0,3% - пособие на погребение.

Право на материальное обеспечение от ФССУ имеют все застрахованные - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы, осуществления предпринимательской и иной деятельности.

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