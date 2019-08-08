[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Финансы
  191  0
Все про:выплаты (99) страхование (227)

 Выплаты Фонда соцстрахования за полгода выросли на 20%

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-июнь 2019 года профинансировал материальное обеспечение более чем 1,5 млн застрахованных лиц на общую сумму 7,26 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ФССУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сумма выплат за январь-июнь 2019 года на 19,7% превысила общую сумму за аналогичный период 2018 года.

В ФССУ отметили, что 69,8% средств выплатили по больничным, 29,9% - пособие по беременности и родам и 0,3% - пособие на погребение.

Право на материальное обеспечение от ФССУ имеют все застрахованные - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы, осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141983
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Кыргызстан НБУ Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх