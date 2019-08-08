[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:Зеленый тариф (55) Гарантированный покупатель (2)

 Производителям "зеленой" электроэнергии выплатили половину долга за июль

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПо") оплатило производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу 1,51 млрд грн, что составляет 51% от необходимой суммы (2,95 млрд грн) работы за июль.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, из выплаченной суммы 0,454 млрд грн составили поступления от НЭК "Укрэнерго", еще 1,06 млрд грн – средства "ГарПо", которые оно получило от продажи э/э на рынках "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Таким образом, долг "Укрэнерго" по этой статье перед "ГарПо" на сегодня составляет почти 1,5 млрд грн.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время на рассмотрении в "Укрэнерго" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, находятся материалы, утверждение которых позволит осуществить окончательные расчеты с "зелеными" за прошедший месяц.

По данным госпредприятия, на 7 августа в реестр производителей по "зеленому" тарифу входит 414 компаний. Суммарный объем произведенной альтернативной энергии в июле составил около 506 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 27 июня 2019 года по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго", что повлияло на расчеты с зеленой генерацией.

Позднее суд частично разблокировал тарифы "Укрэнерго", приостановив действие решений НКРЭКУ только для подконтрольных Игорю Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов", "Запорожский завод ферросплавов", "Днипроазот", "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" и "Покровский горно-обогатительный комбинат". Судебные тяжбы продолжаются.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Также предприятие будет отвечать за проведение аукционов для зеленой генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141977
 
 
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