 Производителям "зеленой" электроэнергии выплатили половину долга за июль

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, из выплаченной суммы 0,454 млрд грн составили поступления от НЭК "Укрэнерго", еще 1,06 млрд грн – средства "ГарПо", которые оно получило от продажи э/э на рынках "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Таким образом, долг "Укрэнерго" по этой статье перед "ГарПо" на сегодня составляет почти 1,5 млрд грн.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время на рассмотрении в "Укрэнерго" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, находятся материалы, утверждение которых позволит осуществить окончательные расчеты с "зелеными" за прошедший месяц.

По данным госпредприятия, на 7 августа в реестр производителей по "зеленому" тарифу входит 414 компаний. Суммарный объем произведенной альтернативной энергии в июле составил около 506 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 27 июня 2019 года по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго", что повлияло на расчеты с зеленой генерацией.

Позднее суд частично разблокировал тарифы "Укрэнерго", приостановив действие решений НКРЭКУ только для подконтрольных Игорю Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов", "Запорожский завод ферросплавов", "Днипроазот", "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" и "Покровский горно-обогатительный комбинат". Судебные тяжбы продолжаются.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Также предприятие будет отвечать за проведение аукционов для зеленой генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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