 "Украэрорух" объяснил полет российского самолета над Украиной вопреки запрету

Об этом сообщил глава "Украэроруха" Александр Доценко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отмечается в сообщении, действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран.

"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и решения Совета по безопасности полетов Госавиаслужбы для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для "Украэроруха", как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", – подчеркнул Доценко.

В сообщении указано, что в решении Госавиаслужбы утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины.

По данным "Украэроруха" Boeing-738 российской авиакомпании вошел в украинское воздушное пространство в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра в 18:07 и покинул его в 18:33.

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Напомним, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании.

25 сентября Кабинет министров принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября.

Госавиаслужба Украины позднее уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.

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