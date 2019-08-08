 Бизнес обеспокоен возможной ликвидацией Минагрополитики, – ЕВА

Об этом говорится в сообщении объединения, передает БизнесЦензор.

В ЕБА напомнили, что аграрный сектор формирует 18% ВВП Украины, а экспорт аграрной продукции, по информации Минагрополитики, в 2018 году составлял $18,6 млн.

"Анализируя мировой опыт, стоит отметить, что страны ЕС, США, Китая, Канады имеют соответствующие аграрные Министерства. На глобальном уровне в структуре ООН есть также отдельная организация – ФАО. Все эти структуры играют важную роль в формировании аграрной политики, обеспечении продовольственной безопасности, стимулировании развития, разработке умных регуляций, в том числе для эффективной работы бизнеса", – сказано в сообщении.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, бизнес-сообщество надеется, что новая политическая команда примет решение после тщательного изучения мирового опыта, взвесит все за и против, проанализирует, действительно ли новая идея будет полезной для страны и оценит возможные последствия для сферы.

"Кроме этого, надеемся, что и мнение прозрачного бизнеса будет услышано. Говоря о бизнесе, для компаний очень важна эффективность работы, качество предоставляемых сервисов, прозрачность процессов. И, стоит отметить, в течение последних нескольких лет, по мнению компаний-членов Ассоциации, коммуникация с министерством происходила действительно на высоком уровне. Поэтому, учитывая объемы развития и потенциал отрасли, интересы агросектора стоит должным образом представлять в правительстве в качестве отдельной структуры. Надеемся, мнение бизнеса учтут в вопросе целесообразности существования в стране отраслевого министерства", – резюмировала Деревянко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на иточники в Офисе президента сообщали о планах властей объединить Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) с Минэкологии и Госгеокадастром.

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