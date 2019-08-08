[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.3 28.18
 Корпоративные отношения
  657  1
Все про:бизнес (285) Минагрополитики (586) ЕБА (53)

 Бизнес обеспокоен возможной ликвидацией Минагрополитики, – ЕВА

Бизнес-сообщество Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) обеспокоено возможной ликвидацией Министерства аграрной политики и продовольствия и его присоединения к другим министерствам или ведомствам.

Об этом говорится в сообщении объединения, передает БизнесЦензор.

В ЕБА напомнили, что аграрный сектор формирует 18% ВВП Украины, а экспорт аграрной продукции, по информации Минагрополитики, в 2018 году составлял $18,6 млн.

"Анализируя мировой опыт, стоит отметить, что страны ЕС, США, Китая, Канады имеют соответствующие аграрные Министерства. На глобальном уровне в структуре ООН есть также отдельная организация – ФАО. Все эти структуры играют важную роль в формировании аграрной политики, обеспечении продовольственной безопасности, стимулировании развития, разработке умных регуляций, в том числе для эффективной работы бизнеса", – сказано в сообщении.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, бизнес-сообщество надеется, что новая политическая команда примет решение после тщательного изучения мирового опыта, взвесит все за и против, проанализирует, действительно ли новая идея будет полезной для страны и оценит возможные последствия для сферы.

"Кроме этого, надеемся, что и мнение прозрачного бизнеса будет услышано. Говоря о бизнесе, для компаний очень важна эффективность работы, качество предоставляемых сервисов, прозрачность процессов. И, стоит отметить, в течение последних нескольких лет, по мнению компаний-членов Ассоциации, коммуникация с министерством происходила действительно на высоком уровне. Поэтому, учитывая объемы развития и потенциал отрасли, интересы агросектора стоит должным образом представлять в правительстве в качестве отдельной структуры. Надеемся, мнение бизнеса учтут в вопросе целесообразности существования в стране отраслевого министерства", – резюмировала Деревянко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на иточники в Офисе президента сообщали о планах властей объединить Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) с Минэкологии и Госгеокадастром. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141962
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ліквідують,не вистачає зекадрів)_ а якщо об'єднати ще посаду президента,прем'єра та спікера з Зе вийде аля хітлєр.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым Кыргызстан НБУ Россия СБУ суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх