 Microsoft обвинили в прослушивании разговоров пользователей Skype

Об этом сообщает Vice, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Полученные в распоряжение издания записи включают разговоры о личных проблемах, таких, как потеря веса, и те, в которых обсуждают проблемы взаимоотношений. Другие файлы показывают, что подрядчики Microsoft прослушивают и команды пользователей голосового помощника Cortana. Подавляющее большинство этих разговоров длятся несколько секунд.

"Тот факт, что я даже могу поделиться с вами некоторыми из этих данных, показывает, насколько Microsoft небрежна в плане защиты данных", - сказал один из подрядчиков, который предоставил изданию часть аудиозаписей.

В 2015 году Microsoft запустила в Skype функцию автоматического перевода, которая позволяет пользователям получать переводы разговоров в режиме реального времени во время телефонных и видеозвонков.

Продукт использует искусственный интеллект, но, как и во многих других проектах с использованием машинного обучения, выясняется, что некоторые процессы выполняют люди. Компании привлекают сотрудников, которые контролируют качество работы искусственного интеллекта и совершенствуют его.

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