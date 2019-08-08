 Импорт авиационного топлива в июле подскочил на 40%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Железнодорожные поставки из Мажейкяйского НПЗ группы Orlen в Литве в июле составили 16,3 тыс. тонн (+25% или 3,2 тыс. тонн к июню). Новополоцкий НПЗ ОАО "Нафтан" (Беларусь) отгрузил в Украину в июле 6,1 тыс. тонн (против 1,6 тыс. тонн в июне).

Морским транспортом из Греции на таможенную территорию Украины поступило 0,9 тыс. тонн в адрес ООО "Оптимус Коннекшн" (Трейд Коммодити) и недавно созданого ООО "ТД Арон"

Крупнейшим импортером авиатоплива последние два месяца остается компания Amic, занимающаяся заправкой самолетов в Одессе, Харькове, Киеве и Борисполе. В июле компания импортировала 6,6 тыс. тонн топлива (+21,5% к июню). БНК-Украина как единственный импортер белорусского авиакеросина стала второй по объему импорта с 6,1 тыс. тонн. Третье место в рейтинге импортеров заняла Glusco с объемом 4,9 тыс. тонн, что соответствует уровню июня этого года.

Близкая к группе "Приват" компания "Укравиасервис" импортировала 2 тыс. тонн литовского РТ, "Люкс Украина" - 1,3 тыс. тонн.

С 1 января 2019 года с целью борьбы с нецелевым использованием авиационного керосина, в частности, его смешиванием с ДТ, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердит, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерва.

Теперь, чтобы растаможить авиационный керосин по базовой ставке 21 евро/тыс. л, то есть без применения повышающего коэффициента 10, импортер обязан оформить налоговый вексель. Он выдается на сумму акцизного налога, рассчитанного исходя из поставленного им объема топлива и разницы в ставках акцизного налога 210 евро и 21 еыро/тыс. л, то есть 189 евро/тыс. л.

После этого импорт РТ сократился почти вдвое - за первое полугодие 2019 года импорт авиатоплива составил 113 тыс. тонн, что почти вдвое ниже аналогичного периода 2018 года.

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