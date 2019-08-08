 В оккупированном Крыму признали провал одного из первых проектов российских инвестиций

Как следует из протокола заседания "совета по улучшению инвестиционного климата" оккупированного полуострова от 18 июля, компания не выполнила условия инвестсоглашения и потеряла участок под строительство нового винного производства в Крыму, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В марте 2016 года "Таврика Крым" заключила с оккупационными властями Крыма инвестиционное соглашение на 543,2 млн рублей, в рамках которого было запланировано строительство "завода по розливу и консервации, переработке и розливу тихих вин и коньяков". В свою очередь, компании предоставлялись в аренду земельные участки сроком на 49 лет.

Однако инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в 7 гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта. Поэтому, после того как инвестор предоставил заявление о расторжении, оно было удовлетворено.

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Соглашение с властями аннексированного полуострова "Таврика Крым" подписывала одновременно с компанией "ООО "Инвест Алко": последняя планировала создать "современное предприятие по выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов" (заявленная стоимость контракта – 781,43 млн руб.).

Совокупный заявленный обеими компаниями объем инвестиций в винодельческую отрасль региона – 1,32 млрд руб. – на тот момент считался крупнейшим, подчеркивали участники рынка.

У обеих компаний две общие группы акционеров – профильные и ранее не объявлявшие о своих проектах на алкогольном рынке. Первая – это структуры дистрибьюторской группы "Агора" Николая Сафронова и Михаила Журавлева, поставщика вин ФГУП "ПАО "Массандра". Вторая – структуры, аффилированные с Натальей Свитовой, которая до 2014 года была акционером банка "Россия". Общий у компаний и гендиректор – Ольга Пленкина.

Площадь земель, выделенных для выращивания винограда в пользу "Инвест Алко", составляет 1,79 тыс. га. Такая территория высадки ставит этот проект в число крупнейших винодельческих в регионе. У "Инвест Алко", судя по данным, приведенным в протоколе совета, проект продолжается – на последнем заседании ей поручено провести работу по "вопросу социальной нагрузки по проекту".

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